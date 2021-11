La Guardia di finanza di Udine ha sequestrato oltre 28.000 litri di gasolio introdotto fraudolentemente in Italia dal confine di Tarvisio (UD), proveniente dall'Austria, e scortato da documenti di accompagnamento non veritieri che lo identificavano come olio anticorrosivo. Il carico illecito è stato intercettato nell'area di servizio di Gonars Nord

© Riproduzione riservata