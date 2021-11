La Dvp Solar ha acquisito i diritti su un progetto fotovoltaico da 60 MW in Sardegna, attualmente in fase di sviluppo progettuale, portando a 200 MW il proprio portafoglio di progetti con connessione in Italia. L'operazione, informa una nota, consiste nell'acquisizione dei diritti sul terreno e della soluzione tecnica di connessione alla rete. L'op

© Riproduzione riservata