Cinque anni fa “ci credevano pazzi” a voler concludere accordi decennali di fornitura di energia rinnovabile, spiega Miguel Marroquin, partner e managing director di One – Our New Energy. Oggi la società spagnola che opera nella strutturazione e negoziazione di Ppa in market parity ha all'attivo circa 3 GW di contratti long term nel mercato iberico

© Riproduzione riservata