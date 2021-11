La Soprintendenza speciale per il Pnrr sta concludendo le procedure del bando per l'individuazione dei 35 esperti di comprovata qualificazione professionale tra archeologi, architetti, giuristi e ingegneri, mentre per la prima volta da decenni ciascuna Soprintendenza archeologia belle Arti e paesaggio avrà un dirigente in via esclusiva. Lo ha annun

© Riproduzione riservata