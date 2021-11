“La decisione non è politica, è puramente regolatoria”. Così ha assicurato il ministero tedesco dell'economia, dopo l'annuncio dell'agenzia nazionale per la regolazione dell'energia di sospendere l'iter di certificazione del Nord Stream 2, notizia che, aumentando l'incertezza sull'entrata in funzione del gasdotto, ha fatto rimbalzare i prezzi del g

© Riproduzione riservata