L'Autorità Antitrust ha dato il via libera a Enel per l'acquisizione degli asset idroelettrici di Erg (Erg Hydro). L'operazione riguarda dieci impianti per un totale di circa 285 MW, di cui sette in Umbria, tre nel Lazio e uno nelle Marche. Le concessioni scadono tutte alla fine del 2029.

Nel provvedimento con cui l'Antitrust decide di non avviar

