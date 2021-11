È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre il decreto del ministero della Difesa di concerto con Mise e Mite 5 agosto 2021 “Ripartizione del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale”. Il provvedimento è in allegato.

