Alla fine del 2020 nell'Unione europea c'erano 208.000 punti di ricarica elettrica pubblici (il 12% dei quali fast), 125 distributori di idrogeno, 3.600 stazioni di Gnc e 332 di Gnl, 32.000 stazioni di rifornimento di Gpl. L'Italia è il quinto Paese in Europa per numero di colonnine installate, il primo per punti di rifornimento di gas naturale e

© Riproduzione riservata