A partire dal 1° gennaio 2022 le imprese di grandi dimensioni sono tenute a comunicare informazioni di sostenibilità in conformità al Regolamento europeo della Tassonomia; in questo processo le Pmi coinvolte nella filiera giocheranno un ruolo fondamentale nella rendicontazione dei propri risultati ambientali. Per mettere a fuoco questo strumento, c

© Riproduzione riservata