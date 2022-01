La dimostrazione della sostenibilità è indispensabile per accedere all'incentivazione per la produzione di biometano e ai fondi del Pnrr. Per approfondire cosa significa essere sostenibili alla luce dei nuovi criteri imposti dalla normativa vigente in funzione della dieta di alimentazione e delle caratteristiche dell'impianto, il Consorzio italiano

© Riproduzione riservata