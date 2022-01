Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato ieri un interpello per individuare dirigenti per l'ambito dell'Unità di missione per l'attuazione del Pnrr.

L'unità di missione è stata istituita con decreto Mite 29 novembre 2021, n. 492/Udcm, adottato di concerto con il ministro dell'Economia, registrato dalla Corte dei conti lo scorso 22 di

© Riproduzione riservata