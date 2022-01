Nell'ambito delle attività della Rete Nazionale per l'Agrivoltaico Sostenibile, Enea, in collaborazione con Eta Florence Renewable Energies, organizza stamane (h. 11.00, www.enea.it) il terzo di un ciclo di webinar pensato per mettere a confronto e a sistema gli avanzamenti tecnico/scientifici, gli aggiornamenti normativi le esperienze già realiz

© Riproduzione riservata