Saipem ha annunciato in una nota di aver rivisto il backlog (lavori in arretrato, ndr) e di aver ritirato gli outlook (gli scenari di bilancio) annunciati il 28 ottobre 2021. Questo perchè il bilancio civilistico 2021 è previsto in perdita per oltre un terzo del capitale sociale. La società ha quindi avviato contatti preliminari con le controparti

© Riproduzione riservata