Proprio mentre il prezzo del petrolio punta con decisione verso il traguardo di 100 dollari al barile, in questa nuova riflessione controcorrente, Salvatore Carollo punta il dito senza falsi pudori contro le scelte sbagliate della politica energetica italiana, colpevoli in primo luogo di non aver voluto tenere nella giusta considerazione il nodo

© Riproduzione riservata