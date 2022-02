Quest'anno non è stato facile riuscire a pubblicare i nuovi pesi dell'Italia nelle medie Ue, un dato importante per arrivare a calcolare gli “stacchi Italia”. Pesi che quest'anno riguardano i consumi petroliferi 2020 e che, tutto sommato, non presentano grosse variazioni rispetto allo scorso anno sia per quel che riguarda la media Ue a 27 sia quell

© Riproduzione riservata