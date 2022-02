Valorizzare il patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici per sviluppare forme di autoconsumo e Comunità di Energia da fonti Rinnovabili (Cer). È l'obiettivo del webinar su “Autoconsumo e comunità per le PA. Risorse per la transizione ecologica dei territori”, organizzato da Gse in-forma PA, il programma di formazione per funzionari, tecnici e pr

© Riproduzione riservata