“Una chiamata inattesa alla responsabilità e a rappresentare l'unità della Repubblica alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi”. Lo ha detto ieri pomeriggio il presidente Mattarella, dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica di fronte ai suoi elettori. In un'aula che ha interrotto 55 volte il suo discorso per applaudirlo alzandosi in piedi

© Riproduzione riservata