I territori sono le prime vittime dell'impatto dello stress climatico, ma molte sono le misure e strategie che città e Regioni possono mettere in campo per migliorare la loro resilienza. Di questo si parlerà l'8 febbraio in un webinar (“Race to Resilience: Regioni e città in un clima che cambia”), promosso da Italy for Climate e Green City Netw

© Riproduzione riservata