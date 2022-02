La piattaforma Fire/Nemo, dedicata all'invio della nomina dell'energy manager (https://nemo.fire-italia.org), è stata aggiornata e migliorata. Per illustrarne la rinnovata operatività, la stessa Fire organizza (8 febbraio, h. 10:00) un webinar per fare chiarezza sulle nuove funzionalità per l'invio delle nomine il cui termine ultimo, per i sogget

© Riproduzione riservata