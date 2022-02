Dopo Marche, Veneto e Basilicata (v. Staffetta 09/02), anche l‘Emilia Romagna risponde al bando Mite per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. La Regione, si legge in una nota diffusa giovedì scorso, ha deciso di a

© Riproduzione riservata