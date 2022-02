TotalEnergies e Veolia hanno firmato un accordo per la produzione di biometano dagli impianti di trattamento di acqua e rifiuti di Veolia, operanti in oltre 15 paesi. Le due compagnie francesi svilupperanno e co-investiranno in un portafoglio di progetti internazionali, con l'ambizione di produrre fino a 1,5 terawattora (TWh) di biometano ogni anno

