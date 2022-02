Identificare e discutere le opportunità di efficienza energetica che emergono da Pnrr e tassonomia europea, nonché in conseguenza dell'impennata dei prezzi delle commodities e della CO 2 . È il primo obiettivo dell'8° workshop Cesef (3 marzo, h. 10:00) che tenterà anche di rispondere a domande quali: operatori e PA saranno in grado di mettere a fru

© Riproduzione riservata