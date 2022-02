Appuntamento dal 2 al 4 marzo con la conferenza ed Expo “EU-India-Biomass” (www.eu-india-bce.com), che quest'anno ha per titolo: “EU-India-Bce: Progress in Advanced Biofuels”. Un'iniziativa (affiancata da uno spazio espositivo virtuale) che mira a facilitare la diffusione di biocarburanti avanzati nell'Unione Europea ed in India.

© Riproduzione riservata