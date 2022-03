Venerdì scorso Ansaldo Energia e Energy Dome hanno firmato un accordo per l'utilizzo, da parte di Ansaldo, di un sistema di accumulo di proprietà di Energy Dome, basato sulla compressione ed espansione della CO 2 . L'accordo permetterà ad Ansaldo di commercializzare la batteria nei mercati in cui l'azienda è presente. Ansaldo commercializzerà anche l

© Riproduzione riservata