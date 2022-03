Eni insieme al governo italiano è al lavoro per cercare alternative al gas russo, di cui oggi l'Italia ha bisogno per la sua sicurezza energetica. Lo ha detto ieri in un messaggio sui social l'a.d. Claudio Descalzi, dicendo di essere "al fianco del popolo ucraino" e di sperare in una soluzione pacifica al più presto.

"Come tutti - ha scritto Desc

