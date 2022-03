Nella notte, la Casa Bianca ha provato a contattare telefonicamente i leader di fatto dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi per costruire supporto internazionale in risposta alla guerra in Ucraina e all'aumento dei prezzi del petrolio, dopo che ieri il Brent ha raggiunto quota 130 dollari al barile. Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, M

© Riproduzione riservata