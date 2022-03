L'associazione francese dell'industria petrolifera Ufip cambia nome in Ufip Energies and Mobility e adotta un nuovo logo. L'annuncio è arrivato in occasione della conferenza stampa annuale. Il nome Ufip, si legge in una nota, risale al 1990. Tutti i membri dell'associazione, sottolinea Ufip, si stanno trasformando in attori multi-energetici integra

© Riproduzione riservata