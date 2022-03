Sogin ha trasmesso ieri al ministero della Transizione Ecologica la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) ad ospitare il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico. L'invio, rimarca Sogin in una nota, è avvenuto nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 5, del Dlgs. 31/2010, ossia nei 60 giorni dalla c...

© Riproduzione riservata