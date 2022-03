Oggi le reti elettriche di Ucraina e Moldova sono state sincronizzate con la rete dell'Europa continentale. Lo comunica la commissaria all'Energia Kadri Simson in una nota. Questo, si legge, “aiuterà l'Ucraina a mantenere stabile il proprio sistema elettrico, le case calde e le luci accese in questi tempi bui. È anche una pietra miliare per le rela...

© Riproduzione riservata