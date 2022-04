La Kuwait Petroleum Italia comunica che l'a.d. Giuseppe Zappalà ha deciso di lasciare il suo incarico in azienda il 31 marzo. Lo comunica la società in una nota. Al prossimo consiglio di amministrazione sarà designato per la nomina ad amministratore delegato Fadel Al Faraj, attuale managing director della Q8 North West Europe.Laureato in Ingegner...

