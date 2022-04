Anche la Fire partecipa alla(https://en.keyenergy.it/sec) con un workshop (, h. 16:30, https://fire-italia.org) dedicato al fotovoltaico come opportunità per ridurre i costi energetici per imprese ed enti, riducendo al contempo le emissioni di gas serra e la dipendenza dai combustibili fossili. Il workshop serve a capire perché ...

© Riproduzione riservata