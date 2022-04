Assimpianti Servizi organizza un corso per il conseguimento del patentino di conduttore impianti termici di 2° grado. Articolato in 5 moduli (introduzione legislativa; basi teoriche; documenti e controlli; generatori e impianti; conduzione, controllo e manutenzione) il corso, fruibile a distanza, fornisce conoscenze teoriche e pratiche per condurre...

© Riproduzione riservata