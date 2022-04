Gli Stati Uniti rilasceranno un milione di barili di greggio al giorno, per sei mesi, dalle loro riserve strategiche. Per un totale di 180 milioni di barili che costituiscono un rilascio “senza precedenti”. Il rilascio delle scorte “farà da ponte fino a fine anno, quando aumenterà la produzione domestica”. In questo modo, ha spiegato ieri il presid...

© Riproduzione riservata