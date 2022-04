È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile la legge 5 aprile 2022, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”. Si tratta della conversione in legge del DL Ucraina, approvato definitivamente il 31 marzo dal Senato...

