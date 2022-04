Il mercato dei green bond continua a crescere e a detenere la quota maggiore delle obbligazioni Esg a livello globale. Nonostante un aumento, nell'ultimo anno, del peso relativo dei social bond, i green bond costituiscono, nel 2021, il 65% degli Esg, per un valore di 389 miliardi di euro. In Italia, le obbligazioni Esg in essere sono cresciute in u...

