C'è stato il “tutto esaurito” all'ultima asta tedesca per l'assegnazione di tariffe incentivanti per progetti fotovoltaici a terra. L'agenzia federale per le reti Bundesnetzagentur ha infatti ricevuto 209 offerte per un totale di 1,12 GW di potenza, selezionandone 201 per 1,084 GW. I partecipanti hanno offerto tariffe che vanno da 40 a 55 euro/MWh,...

