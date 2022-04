Nel 2021 la Svizzera è stata importatrice netta di elettricità per 2,4 TWh contro il saldo netto del 2020 che era stato invece in esportazione per 5,6 TWh. E' quanto emerge dai dati consuntivi pubblicati oggi dall'Ufficio federale dell'energia, da cui emerge che lo scorso anno i consumi sono bnel frattempo aumentati di 2,4 TWh o del 4,3% a 58,1 TWh...

