In conseguenza dell'attacco hacker di inizio aprile al sito del ministero della Transizione ecologica, il governo ha deciso di prorogare di 60 giorni i termini di tutti procedimenti in corso presso il ministero. Lo prevede l'art. 48, comma 10 del decreto legge Aiuti varato lunedì dal consiglio dei ministri, nel testo pubblicato dalla Staffetta. Com...

