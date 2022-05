Tutte le Regioni hanno aderito al bando del Mite per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse: questo porterà alla nascita di h20-30 hydrogen valley. Per gli incentivi alla produzione, Mite e Gse sono al lavoro su uno schema sulla falsariga di quello utilizzato per il biometano. Sono le principali notizie uscite dal convegno “Id...

© Riproduzione riservata