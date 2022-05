Inaugurato oggi il nuovo distributore Gnl, realizzato da Ham Italia, di proprietà della società Frontalini Petroli. L'impianto, informa una nota, si trova a Camerano (AN) in via Direttissima del Conero n. 54, a poco più di 5 km dal casello autostradale di Ancona Sud - Osimo. Presto, conclude, il Gnl sarà disponibile in self-service utilizzando le c...

© Riproduzione riservata