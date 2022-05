Secondo la commissaria europea per l'Energia Kadri Simson, intervenuta a margine del consiglio Energia di lunedì, il meccanismo di pagamento in rubli del gas chiesto dalla Russia è “una violazione delle sanzioni e non può essere accettato”. Infatti “i pagamenti in rubli sono una chiara violazione delle sanzioni, in quanto forniscono risorse per le ...

© Riproduzione riservata