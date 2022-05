Sui punti vendita Esso della provincia di Treviso ci sono “notevoli difformità relative ai prezzi consigliati”, che vanno “da un minimo di € 1,779 a un massimo di € 1,893 al litro per il gasolio e da 1,729 a 1,879 per la benzina”; una differenza di 11,4 centesimi per il gasolio e 15 centesimi per la benzina. è quanto ha scritto GC_TV, il sindacato ...

© Riproduzione riservata