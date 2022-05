Enel ha presentato ieri, nel corso dell'evento Net Zero Grid Day organizzato dall'azienda con stakeholder del settore, la sua strategia Net Zero per le reti, incentrata sull'azzeramento delle emissioni nelle attività legate alle reti. Lo fa sapere l'azienda in una nota, in cui, tra l'altro, specifica di star coinvolgendo fornitori, produttori di ap...

© Riproduzione riservata