Giovanni Calabrò

“Sul passaggio dal mercato tutelato al mercato libero è in corso un'istruttoria su Enel Energia e alcune delle sue principali agenzie”. Lo ha detto questa mattina il direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Calabrò, in audizione davanti alla commissione di inchiesta sulla tutel...

© Riproduzione riservata