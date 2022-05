Venerdì scorso i governi di Germania a Qatar hanno firmato un partenariato energetico bilaterale con particolare attenzione a gas e idrogeno. Il Qatar amplierà rapidamente la produzione di gas liquefatto per soddisfare la nuova domanda in Germania e in Europa, ha annunciato l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, in visita a Berlino...

