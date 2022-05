Taglio delle accise al minimo UE per tre mesi; esclusione dei rigassificatori galleggianti dalla procedura di Via; possibilità di amministrazione controllata ed esproprio per le infrastrutture energetiche critiche. Sono alcune delle norme approvate venerdì dal parlamento tedesco (Bundesrat, il Consiglio federale) in risposta all'emergenza energetic...

