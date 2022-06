L'Antitrust con provvedimento n. 12298 nei confronti di Facile Energy ha sospeso in via cautelare provvisoriamente ogni azione diretta ad attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni ...

