Industrie De Nora, multinazionale italiana che fornisce tra l'altro tecnologie per la produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi, ha comunicato l'intenzione di procedere alla quotazione in borsa su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il completamento dell'operazione di collocamento, si legge in una ...

© Riproduzione riservata