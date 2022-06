Questa settimana il Parlamento europeo vota otto proposte che fanno parte del pacchetto Fit for 55. In particolare, mercoledì voterà la proposta di revisione del sistema Ets, il Fondo Sociale per il Clima, il Cbam, la revisione del meccanismo Ets per l'aviazione, la notificazione sullo schema di compensazione e riduzione del carbonio per i voli int...

© Riproduzione riservata