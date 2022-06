Green Arrow Capital ha firmato un accordo di collaborazione con Societe Generale per la promozione del fondo “Green Arrow Infrastrutture per il Futuro” (Gaif) presso una selezionata lista di investitori istituzionali. In 18 mesi dal lancio, si legge in una nota, il fondo Gaif ha raccolto sottoscrizioni per 261,5 milioni di euro, superando la metà ...

